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核一廠補助金縮水 新北石門里長串聯陳情抗議

2017-05-10  20:15

〔記者李雅雯／新北報導〕核一廠一號機從2014年12月10日起歲修停機，迄今未重啟，每年發給當地居民的「促進電力發展營運協助金」也隨而縮減。本來每人每年約領4500元，去年則降到3000元，地方居民憤慨，認為核一廠一號機停機不等於嫌惡設施不存在，醞釀在5月15日到17日赴核一廠陳情抗議。

核一廠一號機在歲修期間，因為一束燃料棒把手鬆脫，持續停機。「促進電力發展營運協助金」按「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」執行，依年度發電總量做計算基礎，由於核一廠一號機停機，「促進電力發展營運協助金」額度也隨而下降。

石門區里長聯誼會會長、老梅里長許寶祿說，當地居民和核一廠做鄰居近40年，核電廠的設立讓土地無法增值、廠商不願前來設廠、人口持續外流，長年阻礙石門區發展，核廢料處置問題又說不清楚，協促金現在又減少，許多居民對此都相當生氣，每年協促金多在端午節前夕發放，聽說今年會再降。

「你和我們租房子，你就算沒有住這邊，還是應該要繳租金」，許寶祿認為，一號機停機是廠方的問題，坐落在石門區造成地方影響是事實，訴求協促金要比照往年發放，去年減少的差額也該全額補齊。尖鹿里長邱朝欉說，一號機停機是廠方的問題，許多居民對促協金減少有反彈聲音，台電作為國營事業，上面還有經濟部，總該說句話吧。

石門區9個里的里長預計將到核一廠表達訴求且遞交陳情書：「發放金額比照過往」、「補齊去年的差額」。

台電發言人林德福指出，「促進電力發展營運協助金」有一套公式計算，因為核一廠一號機停機而相較往年短少，該部分向上級單位說明後，包括台電行政部門都同意可以跳出規定用專案處理，「可以補足一半差額」，知道地方鄉情訴求是全額補足，台電另也詢問地方政府能否用年度預算補另一半，答案也是「沒辦法」；台電理解地方鄉親訴求，然「促進電力發展營運協助金」計算規定就是這樣，會持續與地方溝通。

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  • 核一廠一號機從2014年12月10日歲修停機，迄今尚未重啟運作。（記者李雅雯攝）

    核一廠一號機從2014年12月10日歲修停機，迄今尚未重啟運作。（記者李雅雯攝）

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