全球精糖盛會 25國會員代表參訪台糖

2017-05-10 21:12

［記者黃旭磊／高雄報導］國際精糖協會（SIT）25國會員代表參訪台糖。

國際精糖協會總部設於美國佛州克萊維斯頓，25個世界會員國代表今天（10日）參訪台糖小港廠，代表們欣賞舞獅及財神歡迎式，並由台糖砂糖事業部執行長左希軍帶領參觀糖品包裝區、煉糖工場控制室、原料糖倉庫。

2017年全球製糖盛會由國際精糖協會主辦、台糖承辦，代表們於本月8日起在台南長榮酒店討論煉糖技術，最後一天參觀台糖小港廠，廠區每天生產各類精製糖1千公噸，已取得ISO 14000、ISO 14064-1溫室氣體等認證，代表們留下深刻印象。

左希軍說，小港廠建廠於民國前5年，民國66年增設製油工場及飼料工場，民國83年投資30多億元新建自動化精煉糖廠，年產成品糖量30萬公噸，每天特製液糖60公噸、轉化液糖150公噸。

SIT創建於1941年，會員包括全球重量級精煉糖業者、糖業相關領域學者及工程技術專家，台糖公司於1957年加入，沿用中華民國及國旗至今。