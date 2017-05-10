讓學生愛上閱讀 「不愛看書」的老師決定這麼做‧‧‧
2017-05-10 20:55
〔記者劉曉欣／彰化報導〕老師也會不愛看書？彰化縣溪湖鎮媽厝國小老師楊曉青，就誠實說出自己本來是「閱讀逃兵」，但是為了讓學生愛上閱讀，她搖身一變為「閱讀推手」，透過影像導讀吸引學生進入知識的寶庫，連自己也愛上了閱讀，獲得今年教育部頒發的閱讀推手獎！
「以前覺得念書是為了考試！」楊曉青說，她自認不愛看書，念教科書是為了考試，當老師後為了教學就看教師手冊，但她發現學校有位愛看書的班級導師，所帶出來的學生「真的氣質就是不一樣」。
楊曉青說，因為被學校指派為閱讀推動老師，她開始去想如何讓學生愛上閱讀，她從「同理心」出發，她覺得不愛看書是因為覺得書不有趣，如果能覺得書本有趣的話，就會自己去看書了。
所以她透過影像去導讀繪本，但是要知道結局就要自己去看書，這個成效非常好，學生為了知道「後來怎麼了？」，就會主動找書來看。
除了楊曉青以外，由退休老師為主的彰化縣教育人力資源整合中心，則是深入偏鄉，選擇「電影讀書會」方式跟學生分享，讓教室變成電影院，因為電影是另一種的閱讀。
今年彰化縣推動閱讀教育大放異彩，今天由彰化縣政府秘書長賴振溝頒獎表揚，閱讀磐石學校獎有員林僑信國小、社頭湳雅國小，閱讀推手獎有員林國小「思多靈」故事志工隊、彰安國中「安馨」閱讀志工隊、彰化縣教育人力資源整合中心、仁豐國小校長許淑玫、新生國小教導主任陳世良、媽厝國小老師楊曉青、南郭國小老師張淑佳。
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