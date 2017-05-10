西瓜季來臨 彰化大城「西瓜路」好消暑
2017-05-10 20:10
瓜農指出濁水溪產的西瓜比大城鄉內產的西瓜還要大上一倍，是目前最受消費者喜愛的西瓜。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕來買西瓜喔！彰化縣大城鄉盛產西瓜聞名，現在進入採收期，每到夏季只要沿著西部濱海公路（台17線）三豐段，兩旁就會出現農民們在販賣西瓜，不管是現採現賣，還是產地直銷，短短不到兩公里路就有近20家西瓜攤大聲叫賣，超級熱鬧，該路段也被當地人俗稱「西瓜路」。貨車運將說，要吃西瓜，就來西瓜路買，因為「尚大粒、尚甜」。
大城鄉有風頭水尾之稱，早期農作經濟條件差，全鄉有1/3的人在種西瓜，產區將近1000公頃，民國77年西部濱海公路開通，車潮、人潮湧現，瓜農們把握商機，直接開著牛車載著滿滿大西瓜，沿路叫賣，從此成為當地特色，儘管近年雲林、花蓮產地崛起，大城西瓜產區也銳減到約50公頃，但每當清明過後至端午節期間，西瓜路依舊熱鬧。
80歲的瓜農林成授表示，大城鄉鄰近濁水溪，因此砂質地形最適合種西瓜，自己西瓜田就在台17線旁，西瓜季節一到，就駕駛牛車到瓜田採收，一賣就是30年，有時候一天可以賣到100顆以上，有時候一天賣不到10顆，買西瓜的人以大貨車駕駛居多，因為早期車子冷氣不好，運將最喜歡買西瓜消暑。
盤商陳來敏表示，在這條西瓜路賣西瓜已經十多年，主要販賣大城鄉內產區與濁水溪河床產區的西瓜，鄉內的比較小，約十來台斤，但水份飽滿，目前1斤約10元，濁水溪的較大，每斤可達30~40台斤，口感又砂、又脆、又甜，是近年消費主流，今年每台斤約15至20元。
從雲林北上台中送貨的司機蔡先生表示，大城西瓜最好吃，爽脆多汁，甜度約12剛剛好，每年開車經過都會下車購買，一來消暑解悶，二來買水果回家當飯後點心。
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