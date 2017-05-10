避免影響國中會考學生 台南區2考場換地點

2017-05-10 21:08

［記者劉婉君／台南報導］國中教育會考將於2021日兩天舉行，台南區今年有2處考場更動，家長陪考不要跑錯地方。台南一中因擔任會考主委學校，考場改設於長榮中學；而位於麻豆區的考場，則為了避免廟會活動影響考生，從曾文農工改到曾文家商舉行。

麻豆區曾文農工一直是國中基測、會考的考場，但因與麻豆代天府僅有一路之隔，每年會考時間又遇上王爺誕辰的進香旺季，多年來一直有家長抱怨進香團的鑼鼓聲、鞭炮聲影響考生，台南市議員郭秀珠也曾在市議會要求變動考場，前年考場首度移到曾文家商，去年又回到曾文農工，今年經試務委員會討論，決定再度改到曾文家商，未來也傾向固定在曾文家商。

麻豆區公所不少學生家長、學校及民意代表，對更改考場的決定表示支持，認為如此一來可減少廟會活動對考生情緒的影響。

麻豆區長林振祿表示，考場距離廟宇太近，控管不易，曾文家商附近的廟宇比較少，認同變更考場的決定，不過，會考期間公所仍然會比照前兩年，派員舉牌勸導進香團不要施放鞭炮，勸導地點則改至中山高麻豆交流道下方及學校旁。

民政局表示，除了事前已請全市各考場周邊的廟宇配合，向進香團宣導不要施放鞭炮外，會考期間也會派員巡邏，也請各進香團配合。