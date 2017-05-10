水門過重臭水排不出 彰化過湖排水惡臭擾民

2017-05-10 20:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的臭死了！彰化縣大城鄉三豐村有一條無源頭的過湖排水，河川局為防止海水倒灌，在排水溝靠近出海口設置一道水門，不過近年來排水溝的水一直無法順利排出大海，形成堆積垃圾、豬屎的死水，空氣充滿惡臭味。村民表示，以前沒水門，漲潮把水帶進來，退潮把垃圾帶走，設置水門反而無法達到調節效果，根本多此一舉，希望改善。

三豐村民林宏泰指出，過湖排水是無源頭的排水溝渠，因此亟需仰賴漲潮海水或是雨水來疏通水源，可是位在大城北段海堤的80號水門，因為水門過重，只能開出一個小縫隙排水，但是該溝段面臨地層下陷，出海端高出水面，因此水門若無全開，根本沒有調節水源效果。

林宏泰說，該處水門口原本有4道水門閘，但是其中3道纜線已被剪除，只剩1道有功能，可是只開一道閘門，水流力量根本推不動重達好幾噸的大水門，加上水溝裡有附近畜牧場排出的豬屎等垃圾，時間久了，孳生蚊蠅跟惡臭味，鄰近村民都受不了。

林宏泰表示，惡臭情況已經4、5年了，曾打給水門管理單位來開啟水門，可是他們曾因海水倒灌賠償等問題，把水閘纜線剪掉，如此本末倒置的行為，反而造成村民更大的傷害，希望當局重評評估水門保留性，或是更換較輕水門。

第四河川局副局長王慶豐表示，該地段地層下陷逐漸嚴重，海平面已高過排水溝，水門建置絕對有防止海水倒灌的保護性，若拆除引發水患會更嚴重，水門輕重也是經過壓力評估，很難再輕化，對於內水排不出引發惡臭，已通知承包商加強時段清淤排水。

王慶豐也說，地層下陷造成土壤鹽化，曾建議居民排水周邊作為滯洪池的可能性，但是遭拒，解決之道還是要從源頭養豬戶排污與超抽地下水的惡習改善。

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