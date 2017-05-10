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明各地高溫炎熱 紫外線過量注意防曬

2017-05-10  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕明天（11日）台灣各地為多雲到晴的炎熱天氣，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東高溫甚至上看35度，外出活動務必注意防曬並適時補充水分。

中央氣象局指出，明天白天天氣仍然穩定且炎熱，中午過後山區易有熱對流發展，並隨著氣流往東北擴展，提醒北部、東半部規劃前往山區活動的民眾，記得攜帶雨具。

氣溫方面，明天各地高溫都在31度以上，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東地區甚至上看35度。新竹市以南各縣市紫外線指數都達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作並多補充水分。

空氣品質方面，明天北部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標汙染物為細懸浮微粒及臭氧。

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  • 明天（11日）台灣各地為多雲到晴的炎熱天氣，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東高溫甚至上看35度。（資料照，記者廖振輝攝）

    明天（11日）台灣各地為多雲到晴的炎熱天氣，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東高溫甚至上看35度。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 氣象局指出，明天各地高溫都在31度以上，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東地區甚至上看35度。（翻攝自中央氣象局）

    氣象局指出，明天各地高溫都在31度以上，大台北及中南部地區高溫可達34度，屏東地區甚至上看35度。（翻攝自中央氣象局）

  • 氣象局指出，明天新竹市以南各縣市紫外線指數都達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作並多補充水分。（翻攝自中央氣象局）

    氣象局指出，明天新竹市以南各縣市紫外線指數都達到過量級，提醒民眾務必做好防曬工作並多補充水分。（翻攝自中央氣象局）

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