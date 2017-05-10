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這廟宇門神好神 人走到那神眼神腳跟到那

2017-05-10  19:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉永靈宮門神是由知名彩繪大師林繼文所畫，他師承國寶彩繪大師潘麗水，最近正在修復永靈宮畫作；林繼文說，永靈宮門神以「四方眼」畫技呈現，眼神、腳尖似乎會隨著觀者移動緊盯著瞧，而側門文官則採師傅潘麗水參考敦煌石窟壁畫所創的特殊造型；林繼文說，走遍台灣廟宇僅在被譽為潘麗水「最高顛峰作品」的高雄市三鳳宮看過此種門神，全台罕見。

東石永靈宮有185年歷史，民國74年重建時請當時34歲的林繼文進行廟宇彩繪，現在請他與兒子林建成重修；林繼文回憶，當時側門4片文官門神採用的是師傅潘麗水自創的形式，台灣很少有相同作品。

文官門神微微側身，手持象徵「加冠進祿」、「簪花晉爵」的「冠、鹿、花、爵（酒器）」，筆法細膩，體態莊嚴優美；門神秦瓊、尉遲恭則採特殊技法，雙眼及腳尖會隨著觀者位置而產生變化，似乎不斷對著信眾，有如「走到那裡，神都看著你」，相當有趣；縣議員姜梅紅等人跟著林繼文解說參觀，對傳統特殊畫技驚歎不已。

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  • 林繼文採師傅潘麗水自創的文官型態繪製永靈宮的門神。（記者林宜樟攝）

    林繼文採師傅潘麗水自創的文官型態繪製永靈宮的門神。（記者林宜樟攝）

  • 永靈宮的門神，正對時腳尖也正對人。（記者林宜樟攝）

    永靈宮的門神，正對時腳尖也正對人。（記者林宜樟攝）

  • 永靈宮的門神，人移動到側面時，腳尖也似乎指著移動到側面的人。（記者林宜樟攝）

    永靈宮的門神，人移動到側面時，腳尖也似乎指著移動到側面的人。（記者林宜樟攝）

  • 永靈宮的門神是由名家林繼文所繪。（記者林宜樟攝）

    永靈宮的門神是由名家林繼文所繪。（記者林宜樟攝）

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