傳遞愛的力量 她12年不間斷送愛心蛋糕

2017-05-10 20:27

［記者黃淑莉／雲林報導］「父母情深永不放棄，給您一個愛的鼓勵，為心愛寶貝繼續加油！」雲林多位身心障礙兒的家長10多年來母親節前夕都會收到一個愛心蛋糕，裡面一張卡片寫了這句話，活動發起人林燕玫也是一位身心障礙兒的媽媽，希望透過活動讓她們感受到社會的關懷、鼓勵。

林燕玫的大兒子今年24歲，出生時因臍帶繞頸導致多重極重度障礙，林燕玫說，一歲前她與先生抱著兒子四處求醫，聽到那裡介紹有效，二話不說就去，甚至透過電話問診，一個月藥錢3萬元，她也豪不猶豫，把孩子及自己搞得精疲力盡。

林燕玫表示，照顧身心障礙孩子很辛苦、成就感又低，這個過程的辛酸她感同身受，也知道社會的關懷對他們是很大的鼓勵，12年前工作的統一超商辦理母親節蛋糕預購，她想起代替身障孩子送給媽媽母親節蛋糕，因此發起愛心蛋糕認購活動，第一年針對各門市同事，募得30多個，全數送給啟智協會日間中心孩子的媽媽。

林燕玫表示，很感謝公司及其他8家門市店長支持，今年蛋糕認購捐贈活動邁入第12年，共募得480個，捐贈對象為雲林縣境內包括啟智協會、華聖啟能中心、希望工場及各地早療中心，由孩子帶回家送給媽媽或其他照顧者，傳遞多人愛的力量，讓她們能忘記疲憊繼續堅持下去。