父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
〔記者陳建志／台中報導〕台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲，5年前僅1年多的時間，先後面臨父親過世、先生車禍意外往生，以及自己雙腳被鋼板壓斷、截肢的連串厄運，但她沒有被打倒，為了3個小孩，告訴自己「絕對不能倒下來」，如今雖雙腳穿著輔具、義肢，仍穿梭在工廠指揮若定，並參與打造世大運聖火火把、母火燈和駐火台，堅毅、樂觀面對人生困境，在母親節前夕可說是「女人扛起一片天」的最佳典範。
林佩玲說，民國93年和先生在烏日溪南白手起家創立鈑金機械工廠，從一開始只有50坪大，慢慢擴展到250坪規模的廠房，沒想到民國102年6月初，在父親因病過世剛滿一年時，先生騎機車到工廠附近送貨單，卻半路遭堆高機撞上，因休克過久急救4天無效，留下她和當時最大念小六、最小讀小一的3個小孩。
林佩玲回憶，家中突遭此巨變，當時合作廠商問她：「你有辦法扛起來嗎？如果不能我們就要轉單」，為了不想讓夫妻一起拚出來的工廠關門，也為了3個年幼的小孩決定打起精神，一邊處理丈夫後事、一邊忙工廠運作，把眼淚全往肚裡吞。
沒想到就在先生過世剛滿百日不久，厄運卻再度找上她，102年9月下旬，林佩玲在巡視工廠時，重達3噸的鋼板突然從鐵架滑下來，不偏不倚壓住雙腿，脫困送醫時，雙腿不但嚴重骨折、扭曲變形，左大腿動脈也剝離，經過急救保住一命，前後歷經10多次手術，住院近100天才出院。
她說，當時根本沒想到痛，只擔心「這3個小孩怎麼辦？」心情平靜後告訴自己「絕對不能倒下來」，連躺在加護病房都忍痛打簡訊處理工廠報價，幸好有媽媽全程在醫院照顧，還有堂伯母幫忙帶3個小孩，才順利撐過來。
林佩玲說，出院後因左腳底板嚴重扭曲，行走都須靠柺杖，造成工作很大不便，幾經考慮後向醫師提出左小腿截肢的要求，接著又要面臨旁人異樣眼光，以及穿義肢的不便，不過咬牙一一克服，如今不但工廠持續運作，就連近日風光亮相的世大運聖火火把、母火燈和駐火台，也都是她和員工參與製作，堅毅的身影讓人佩服，她以自身經歷，鼓勵同樣面對困境的媽媽「給自己一個目標，勇敢往前走」。
母親節前夕，同為女性的市議員吳瓊華得知她的故事，對於她異於常人的勇敢感到佩服和不捨，特別送上蛋糕，祝福她母親節快樂，也希望所有碰到困難的媽媽都能學習她堅強的態度，活出精彩的人生。
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台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲（左），雖接連面對父喪、丈夫過世、左腳截肢的不幸，仍勇敢面對讓機械工廠順利運作。（記者陳建志攝）
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台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲（右2），雖接連面對父喪、丈夫過世、左腳截肢的不幸，卻沒被打倒，台中市議員吳瓊華（右1）相當佩服，送上蛋糕提前祝福母親節快樂。（記者陳建志攝）
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台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲，勇敢面對人生接連的厄運，還帶領員工參與世大運的聖火母火燈製作。（記者陳建志攝）
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台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲，因遭重達3噸的鋼板壓斷腿，左小腿截肢穿義肢，右腳也要穿輔具才能行走。（記者陳建志攝）
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台中市經營鈑金機械工廠的林佩玲，因遭重達3噸的鋼板壓斷腿，左小腿截肢。（記者陳建志攝）
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