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都會區原住民佔全國1/4 桃市編5千萬預算輔導

2017-05-10  19:37

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市都會區原住民人口佔全國1/4，市府原住民族行政局今年編列近5千萬元進行「都市原住民族發展計畫」，從協助就業等7項內容進行全面性輔導；市長鄭文燦今天聽取簡報後指示原民局要重視都會區原住民族發展，加強居住、就業、創業、教育與社團成長等面向。

鄭文燦說，全國原住民族人口數為55萬4585人，都市原住民達25萬8597人，桃園都市原住民達6萬2391人，佔全國24％，將近1/4，其中阿美族3萬3千人最多，其次是泰雅族、排灣族、布農族；桃園原住民族政策除關心復興區8千多名原住民外，更重視都會區原住民族發展。 

鄭文燦表示，為輔導原住民就業、創業，請原民局與勞動局合作，辦理相關原民就業活動，提升就業率，另桃園原住民就讀大學人數約2千8百人，應設法吸引回鄉居住及提高就業率。 

林日龍表示，「都市原住民族發展計畫」執行的7大項目包含建構生活發展基礎資料庫、提升民族教育、語言與文化傳承、強化生活基本安全、促進就業、扶植創業、協助居住安定。

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