會運動也讀書 忠明桌球隊6虎將錄取清交成等大學
〔記者蘇孟娟／台中報導〕忠明高中第一屆桌球隊6虎將學科與比賽成績一樣頂呱呱，不但大學個人申請有人順利攻進清、交、成等頂尖大學，封拍7個月未打球的他們，考完試再挑戰全中運，也抱回團體第5名的隊史最佳績。
為扭轉會運動不一定會讀書的刻板印象，忠明高中桌球隊體育生平時多僅放學後練球，練完球一定要溫習課業，兼顧運動興趣與課業，今年桌球隊首屆學生面臨升學關鍵，教練王詩雅更讓選手「封拍」，盼學生全神貫注衝刺課業，但平時練慣球的選手不打球總渾身不舒服，王詩雅就跟學生談條件，模擬考達到一定水準者才能換到打球放鬆的機會。
鼓勵策略奏效，包括陳靖淵考出61級分，陳立維考60級分、黃柏喻考57級分等，因今年是高三生最後一次參加全中運，加上桌球選手參加大學申請的術科考試就是跟所有申請者以球技論高下，學測一考完，眾人趕緊重拾球拍練習。
封拍長達7個月的練習空白，讓重拾球拍的學生吃足苦頭，重練時有人眼睛追球速度變慢竟「連球都看不到」，有人則是明知要趨前救球，但腳就是不聽使喚，四肢運動反射能力變遲頓，更有人找不到球感，學生狂練近兩個月，才逐漸找回手感。
全中運開賽當天正好逢清大及成大申請考試，主力選手陳靖淵、陳立維均面臨早上到大學考術科，考完須趕往全中運賽場比賽的壓力，幸好兩人場上冷靜以對，順利過關斬將，兩人沒時間放鬆，一考完就急奔在彰化全中運現場，陳立維趕到時剛好球隊跟對手形成2比2的戰績，身負勝負關鍵的他憑著冷靜特質，順利再下一城，最後球隊在團體賽中搶下第5名，也是忠明桌球隊參加全中運以來最佳成績。
大學申請放榜，桌球隊包括陳靖淵錄取清大不分系，陳立維錄取成大工業設計系（另錄取逢甲大學與美國大學合作的學程，將選逢甲升學），黃柏喻錄取交大電子系、陳人榮錄取彰師大運動系、吳明夏錄取台南大學體育系、林泓達錄取逢甲大學運輸與管理系等，6虎將開心將能豐收畢業。
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標題：會運動也讀書 忠明桌球隊6虎將錄取清交成等大學
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