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校園徵才起薪平均22K 準社會新鮮人「薪」情差

2017-05-10  19:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕校園徵才起薪平均22K，準社會新鮮人「薪」情差。

環球科技大學舉辦校園徵才活動，邀請包括福懋興業、日商艾鳴網路遊戲、全家便利商店、宇榮高爾夫科技、大潤發、涵碧樓大飯店等30多家公司，提供626個就業機會，但學生發現多數起薪只有22K，看了都提不勁。

參加徵才的企業私下表示，林全政府提出一例一休政策後，人力成本相對提升，給薪趨於保守；在地中小企業也表示，公司需要的是線上工作人員，要求的技術能力並不高，在一例一休實施後，傾向雇用「派遣工」，正職人員的聘用也趨於謹慎。

多媒體動畫設計系張姓學生表示，中南部地區起薪都是22K，提供的工作機會也屬技術要求低的行政、技術員、設計研發人員、櫃檯員、業務員、餐飲服務員、業務助理等工作，所幸自己讀的是多媒體動畫系，還沒畢業就錄取高雄軟體園區公司的工作，起薪38K，加上其他福利，超過4萬元以上，慶幸自己選對就讀科系。

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  • 起薪太低，學生「薪」情差。（記者詹士弘攝）

    起薪太低，學生「薪」情差。（記者詹士弘攝）

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