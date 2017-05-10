樹叢下竟是垃圾！ 大漢溪又見陳年垃圾山

2017-05-10 19:47

〔記者張安蕎／新北報導〕在沒有焚化爐的年代，垃圾都掩埋在人煙稀少的河岸邊，民國七十一年水利署下令清除，但近期卻有民眾陸續發現，大漢溪畔仍有「垃圾山」未清除，陳年垃圾散落坡邊，恐流入大海造成水源污染。

本報去年三月披露，大漢溪土城河段出現長約兩百公尺的垃圾山，近日又有民眾發現，樹林河段也有垃圾山，表面狀似樹叢與土堆，且位於河岸中，不易接近細查，但在柑園二橋上眺望，便可清楚看到大面積裸露的坡面下竟是垃圾。

水利署第十河川局長曾鈞敏表示，早期大台北地區的垃圾都填在河裡，後因阻礙通洪而全數清運，可能因經費不足，部分位於私有地的垃圾沒有清理完，將與環保單位研議處理方式，因垃圾中恐存在有機毒物，應先鑽探取樣，不可貿然挖除。

環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，為釐清垃圾來源及現場狀況，將立即展開深入調查，包含逐一詳細比對該地區地籍、地號，找出土地所有權人，倘查證為私人擅自傾倒垃圾，亦將嚴格追查不法違規人，並依廢棄物清理法從重處分。

同時，針對遭受大漢溪河水沖刷導致垃圾外露情形，將要求土地所有權人或管理單位，盡速規劃河岸保護、穩定及綠美化等工作，以避免廢棄物堆置區域產生邊坡滑動或垃圾留入河川情形。

另針對土城河段的垃圾山，水利局高灘處去年六月已斥資約八百萬元，先採臨時低水護岸及掛網植生工法，防止河水沖刷垃圾。