阿嬤烤的布朗尼就是香！連牠都上門了...

美國一名婦人在自家悠閒地烤布朗尼，香味竟引來一頭大黑熊敲門討食，讓老婦人嚇得尖叫。（翻攝自WFSB臉書）

2017-05-10 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名婦人在自家悠閒地烤布朗尼，香味竟引來一頭大黑熊敲門討食，讓老婦人嚇得尖叫，鄰居趕緊幫她報警。

綜合媒體報導，美國康乃狄克州埃文鎮發生一起野生黑熊企圖闖入民宅的事件，事發時屋主老婦人正在廚房烤布朗尼，聽到有人拍打門窗的聲音，轉頭一看竟是一隻野生的大黑熊，嚇得她大叫，引來鄰居注意。

鄰居和老婦人製造各種噪音想把黑熊趕走，但黑熊似乎鐵了心要進屋，不斷拍打玻璃、嘗試不同入口，鄰居只好報警求助。

黑熊在屋外徘徊了至少30分鐘，最後在警方趕到前離開。不過鄰居用手機拍下的黑熊照片，兩天內就在臉書上轉貼了13萬次，就連老婦人的孫女都在臉書上證實「我阿嬤烤的布朗尼就是這麼香」。

「台灣黑熊保育協會」也分享了這張照片，並指出黑熊耳朵上的黃色標籤，顯示牠是受康乃狄克州政府自然資源部熊類研究小組監測的對象。