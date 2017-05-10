身心障礙團體抗議 北捷恢復輪椅推送服務

2017-05-10 20:20

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北捷運今年初宣佈，由於捷運站人力不足，取消捷運各站輪椅推送服務。消息一出，引發身心障礙者團體抗議。台北市身心障礙權益保障小組委員黃俊男表示，如果北捷「人力不足」，應該是編列預算增設人力，而非停止服務，損及身心障礙者的權益。北捷後續經過討論與研議，黃俊男說，北捷上月在會議中表示，同意恢復輪椅推送服務。

依據「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定，身心障礙者如有服務的需求，北捷會提供輪椅推送、人力協助等相關服務。然而，北捷去年底，宣布全線各站停止身心障礙者輪椅推送服務，北捷仍會提供輪椅租借，但保全與站務人員不會協助推送。消息一出，引起外界撻伐。

北捷站務處長楊秦恆表示，北捷曾遇到民眾本身行動方便，並且自行步行到捷運後，卻要求站務人員提供輪椅並協助推送。他說，此舉濫用資源，造成北捷沉重的負擔，呼籲「資源應該是留給真正需要的人使用」。

不過，黃俊男卻表示，需要輪椅推送服務的族群，不應僅限身心障礙者，年長者以及肢體受傷的民眾，也有此需求。像是他認識的一位大學教授，由於無法長期行走，在校教書拿著拐杖支撐，搭乘捷運時，就需要借用輪椅，並由站務人員或保全協助推送。

楊秦恆說明，針對非身心障礙者，自行可抵達捷運，但卻要求提供輪椅推送服務的民眾，北捷站務人員或保全會以口頭詢問進行過濾，並判斷是否真的需要協助。