極限運動場地破舊不足 南市議員要求體育處徹底改善
2017-05-10 20:10
〔記者王俊忠／台南報導〕南市議員呂維胤今天針對位在南市南區的極限運動場地老舊不堪、設施不足狀況，因涉及使用人員安全，要求教育局體育處必須立即改善，他並與體育處、南市極限運動委員會幹部及運動者到場會勘、了解場地改善問題。
呂維胤指出，位在南區永華田徑場後方的極限運動場，目前地面已非龜裂而已，多數是大面積破損，如此惡劣場地對於滑板、直排輪這類小型輪面行駛會造成很大影響，尤其是在極限運動者進行高度技巧轉換、加速動作時，很容易因場地不平整導致跌倒、受傷，實在危險。
呂議員要求體育處立即針對地面不平整處做修補，而設施明顯生鏽老舊、設備不足之處，也建請體育處與極限運動委員會接洽了解使用者需求及獲取專業建議，並提報企劃書爭取中央前瞻計畫中的城鄉建設經費，讓年久未更新的極限運動場能有機會更新設備，提供極限運動者有優質場地盡情運動。
對於在極限運動場地爭取設立合法塗鴨區，呂維胤趁機再向體育處爭取塗鴉創作區塊，得到體育處首肯，同意將極限運動場內部設施的立面提供給街頭藝術家創作，讓極限運動場內部更具有街頭氣氛。
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