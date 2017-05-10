三民一戶政推「親子櫃台」 攜嬰幼兒洽公可優先

高雄市三民第一戶政事務所母親節前夕，又推出「親子櫃台」。（三民一戶政提供）

2017-05-10 20:55

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民第一戶政事務所繼「愛心親善櫃台」，今年母親節前夕，又推出「親子櫃台」，提供攜帶幼兒洽公的民眾優先使用，由於緊鄰「兒童遊戲區」，小朋友可開心玩耍，家長也能安心洽公。

為營造戶政友善洽公環境，配合推動性別平等政策，三民一戶政事務所先前設有「愛心親善櫃台」快速通關窗口，讓年長、身心障礙、懷孕婦女洽辦戶政業務時，均能享有貼心服務，這項便民措施深獲民眾肯定。

三民一戶政日前將兒童遊戲區及民眾沙發休息區結合設置「親子櫃台」，不僅讓小朋友能開心在兒童遊戲區玩耍，家長也能安心舒適洽公，櫃台前也備有幼童專用座椅及玩具，可讓小寶貝坐在家長旁邊等待。

三民區第一戶政事務所主任黃美麗表示，「愛心親善櫃台」是距離電梯口最近的櫃台，便於年長者及行動不便者；而「親子櫃台」則是體貼攜帶孩童的民眾，二種櫃台搭配設置，使洽公環境更友善，歡迎民眾多多利用。