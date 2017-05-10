母親節快樂 新營醫院中醫藥語明信片傳愛

2017-05-10 20:03

［記者王涵平／台南報導］慶祝母親節，衛福部新營醫院舉辦中醫週暨母親節活動，讓民眾了解中醫知識和養生妙方，今日「手寫傳愛‧真情傳遞」活動，院長王裕煒與民眾親手寫明信片和製作茶包，傳達對母親的感謝。

中醫科主任何裕鈞表示，生津美容茶包是手工打造的愛心形狀，含有人參、麥門冬、五味子、陳皮以及乾燥玫瑰花，具生津止渴功效並有消脂作用。中醫藥語明信片則以中藥特性搭配感性話語，例如蓮子象徵母親牽掛憐憫外地遊子的滋味；桂圓代表過節和家人團圓的氛圍；甘草讓人想起母親扮演家中和事佬，讓爭吵後的氣氛回甘如初；菊花如同人生，味甘微苦，助於延齡益壽。

中醫師黃盟珠、余佳航及陳建閔透過講座主講「濕」的保養、更年期的中醫調理及藥膳養生的基礎知識，讓民眾瞭解導致人體生病的因素和常見症狀、生活及飲食的保健方法。例如，平時可多吃健脾利尿的食物、少吃甜膩及生冷食物來防止濕氣入體；高齡女性腎氣自然衰虛尤應注意脾胃，飲食宜清淡，避免暴飲暴食。另外認識中藥的特性與食物做適當搭配，更能對健康有助益，增添食物的風味。