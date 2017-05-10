| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

母親節快樂 新營醫院中醫藥語明信片傳愛

2017-05-10  20:03

［記者王涵平／台南報導］慶祝母親節，衛福部新營醫院舉辦中醫週暨母親節活動，讓民眾了解中醫知識和養生妙方，今日「手寫傳愛‧真情傳遞」活動，院長王裕煒與民眾親手寫明信片和製作茶包，傳達對母親的感謝。

中醫科主任何裕鈞表示，生津美容茶包是手工打造的愛心形狀，含有人參、麥門冬、五味子、陳皮以及乾燥玫瑰花，具生津止渴功效並有消脂作用。中醫藥語明信片則以中藥特性搭配感性話語，例如蓮子象徵母親牽掛憐憫外地遊子的滋味；桂圓代表過節和家人團圓的氛圍；甘草讓人想起母親扮演家中和事佬，讓爭吵後的氣氛回甘如初；菊花如同人生，味甘微苦，助於延齡益壽。

中醫師黃盟珠、余佳航及陳建閔透過講座主講「濕」的保養、更年期的中醫調理及藥膳養生的基礎知識，讓民眾瞭解導致人體生病的因素和常見症狀、生活及飲食的保健方法。例如，平時可多吃健脾利尿的食物、少吃甜膩及生冷食物來防止濕氣入體；高齡女性腎氣自然衰虛尤應注意脾胃，飲食宜清淡，避免暴飲暴食。另外認識中藥的特性與食物做適當搭配，更能對健康有助益，增添食物的風味。

廣告
  • 慶祝母親節，衛福部新營醫院舉辦中醫週暨母親節活動，讓民眾了解中醫知識和養生妙方，今日「手寫傳愛‧真情傳遞」活動，院長王裕煒（左2）與民眾親手寫明信片和製作茶包，傳達對母親的感謝。（記者王涵平攝）

    慶祝母親節，衛福部新營醫院舉辦中醫週暨母親節活動，讓民眾了解中醫知識和養生妙方，今日「手寫傳愛‧真情傳遞」活動，院長王裕煒（左2）與民眾親手寫明信片和製作茶包，傳達對母親的感謝。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新營醫院 明信片 母親節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：母親節快樂 新營醫院中醫藥語明信片傳愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.