3位南台灣知名插畫家 發行6款插畫悠遊卡

2017-05-10 18:56

〔記者陳紜甄/台北報導〕悠遊卡公司今天宣布推出三位來自南台灣的插畫家黃雅玲、SMART及馬里斯所繪製的六款插畫悠遊卡,希望讓南台灣本土藝術家的作品隨著悠遊卡風行全台。

悠遊卡公司表示,這次發行來自高雄、台南及嘉義的三位年輕插畫家的插畫悠遊卡,都具有其個性及特色。來自台南的黃雅玲作家,這次發行的卡面有「波隆納」及「LOVE IS ALL AROUND」二幅,其中「波隆納」曾在2016波隆納世界插畫大展入選,「LOVE IS ALL AROUND」則是對家扶基金會不求回饋的社工老師們致敬的作品。

來自嘉義的SMART則是近來以「熊熊上河圖」成名。他30歲才進入創作世界,選擇動物的題材,賦予個性、故事,這次躍上悠遊卡版面的作品「父子」及「牽手」充滿親情的溫馨。

另一位來自高雄的馬里斯,是國小課本的插畫家,過去已跟悠遊卡合作推出許多深受卡迷喜愛的作品如「我愛高雄」,他相信透過創作,可以為每個人的生活帶來快樂,這次所推出的「Dream City」和「Say Hi」兩個畫作,色彩飽滿繽紛,充滿快樂的景象。