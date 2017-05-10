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機捷A1站孟宗竹枯死 6月才能換新

桃園機場捷運的台北車站A1站大廳，直入天際的72株孟宗竹，原本機捷剛通車時綠意盎然，但經過2個月後，現已呈現枯黃的狀態。（記者陳紜甄攝）

2017-05-10  19:05

〔記者陳紜甄／台北報導〕桃園機場捷運的台北車站A1站大廳，直入天際的七十二株孟宗竹，原本機捷剛通車時綠意盎然，但經過2個月後，現已呈現枯黃的狀態，風景已不如往常美麗。台北捷運工程局負責興建機捷A1台北車站，北工處工務所主任林聿群表示，預計6月中旬，車站的孟宗竹就會更換新的一批孟宗竹。

林聿群表示，A1車站是由獲得普利茲克獎的日本名建築師槙文彥一手打造，總設計費用高達六億元。當時，槙文彥為了設計具有中國風特色的車站大廳，設計理念採用72株孟宗竹，並且規定直徑需5公分，高須6米以及寬度要1米2。因此台北捷運局從南投運送至台北，並搭配潺潺流水的設計，營造中國風的特色。

林聿群說，與廠商簽約一年的孟宗竹保活期，一旦明年6月至7月合約到期後，營運公司桃捷將可視情形決定是否繼續使用孟宗竹，或是以其他植物替代。由於孟宗竹移至室內，造成栽種不易，一年平均要換2到3次，總金額約需90萬。

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