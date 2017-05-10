把關食品安全 台南民代要求加強食材溯源機制
2017-05-10 19:17
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市衛生局今日在議會進行南市食品安全問題專案報告，市議員賴惠員針對食品安全稽核機制，要求衛生局必須針對食材溯源、列管廠商改善、政策指標設立進行檢討。
賴惠員說，台南大約有2萬家食品業者，雖然衛生局稽查業管單位每年都有提出稽核計畫，安排定期稽核，但是卻只有約50名的承辦人員，平均1名要負責4百家食品業稽核，更遑論還有藥廠稽核業務，儼然如食安版的「不可能任務」。
賴惠員並表示，在經濟不景氣的大環境下，市面紛紛推出低價吃到飽或低價食品，在「低價仍要賺錢」的前提下，食材的取得是否也會有問題，會不會有化學藥劑氾濫的情況，衛生局必須針對食材進行抽檢，也必須對現在列管的廠商限期改善，研議必要性的行政作為，如按次處以罰緩、勒令停工、公布廠商等。
賴惠員強調，無論是稽核作業、列管廠商改善作業等，都需要人力支持，也無論是擴編或是發動其他業務科支援，都必須以達到明確的施政指標為前提，按部就班積極作業，例如「每月稽核幾家食品廠、幾家藥廠；列管廠商比例逐年降幾個百分比」。
她要求衛生局設定明確的食安政策指標，以指標做為施政績效標準，進行未來的政策考核的依據，若只是以指標模糊應對方式，恐難徹底落實南市打造堅實食安堡壘的決心。
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