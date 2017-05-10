快訊糗！曳引車卡涵洞 東湖塞慘了 認被騙「打手槍」改運 男闖友人家砍殺夫死妻傷 中國前副總理錢其琛逝世 享壽90歲 「X JAPAN」團長YOSHIKI 下週緊急做頸椎手術 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
北醫大引進數位評估系統 口腔治療更精準
2017-05-10 19:04
〔記者吳亮儀／台北報導〕台北醫學大學口腔醫學院引進數十套國人自行研發生產的「數位式牙科臨床技術評估系統」，提供真實操作環境、讓學生訓練更貼近真實。
台北醫學大學口腔醫學院院長王大源說，以前醫學系學生模擬臨床口腔治療使用口腔模型，但評估方式僅是教授主觀認定，新引進的數位式牙科臨床技術評估系統可透過紅外線掃瞄及電腦判讀，如學生模擬鑽牙治療時，電腦螢幕會同時顯示鑽牙位置、深度及洞口大小，一旦失誤或偏差可立即修正，臨床訓練將更精準紮實，提升醫療技術。
北醫大口腔學院王大源院長表示，目前引進32套數位式牙科臨床技術評估系統，目前全球僅有兩套數位模擬系統，其中一套就是由南科廠商研發，已經有許多國家的口腔學院對此套系統表達高度興趣，北醫口腔學院已邀集菲、馬、泰等七國口腔醫學院代表，來台舉辦 「第一屆東南亞臨床數位牙醫教學論壇」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 北醫大 口腔治療 台北醫學大學 數位式牙科臨床技術評估系統
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 中職》不是王柏融！ 美作家選出聯盟最強球員
- 臉書應急向鄉親借2000元 警方：查無此人
- 疑不爽騎士停等擋道 男撂安全帽K人
- 真恐怖！自行車騎士山區越野遭熊追
- 10件工業宅 4案判撤銷原處分
- 中職》猿球員異動 林智平上一軍
- 勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 郝龍斌濫權接管小巨蛋？ 東森拿柯文哲回批濫權
- 漢光澎湖預演 反登陸戰場成景點
- 憔悴獨行俠 小布戒酒爆瘦老態踩街
- 〈愛情軍師團〉愛的電燈泡 阻愛不設限
- IMF警告 亞洲部分國家未富先老
- 小英總統衫 女大生巧繡台灣
- 健身教練集體騷擾 BY2妹袒胸曬愛人
- 賀文在寅當選 蔡英文：共同為亞太和平穩定努力！
- 黛姨豪宅溺斃案 2年後遭提告求償75萬
- 文在寅當選南韓總統 安倍祝賀
- 相中興大附農蓋樓 林佳龍上火線溝通
- 智冠首季EPS達1.53元 突破近3年來新高
- 威剛預估第三季營運成績將強勢表態
- 雲品4月營收1.09億元 年增19.03％
- 我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸
- 新台幣升勢稍緩 各銀行搶推美元高利定存
- 赴日賞雪客死他鄉 旅行社判賠87萬
- （影音）安心亞拿針扎手自虐 一天6餐狂長肉
- 台中生管處標案履約保證金 議員踢爆流入公務員帳戶
- 鴻海四月營收3227.87億 年增0.12％
- 破窗新利器！白河警方常訓女警迅速上手
- 〈童言童語〉誰敢？
- 南韓開票72% 文在寅得票近40%篤定當選
- 瓊瑤食言？「愛成為火花」閃退臉書生變
- MiLB》林子偉狀況火熱 紅襪總裁也稱讚
- 美核廢料處理廠隧道坍塌 員工緊急疏散
- Baby爆乳開高衩 緊身皮衣扮貓女辣翻
- 小美回歸歌壇 最感謝他
- 改善水患 潭子底排水抽水站啟用
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北醫大引進數位評估系統 口腔治療更精準
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分