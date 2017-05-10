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北醫大引進數位評估系統 口腔治療更精準

2017-05-10  19:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北醫學大學口腔醫學院引進數十套國人自行研發生產的「數位式牙科臨床技術評估系統」，提供真實操作環境、讓學生訓練更貼近真實。

台北醫學大學口腔醫學院院長王大源說，以前醫學系學生模擬臨床口腔治療使用口腔模型，但評估方式僅是教授主觀認定，新引進的數位式牙科臨床技術評估系統可透過紅外線掃瞄及電腦判讀，如學生模擬鑽牙治療時，電腦螢幕會同時顯示鑽牙位置、深度及洞口大小，一旦失誤或偏差可立即修正，臨床訓練將更精準紮實，提升醫療技術。

北醫大口腔學院王大源院長表示，目前引進32套數位式牙科臨床技術評估系統，目前全球僅有兩套數位模擬系統，其中一套就是由南科廠商研發，已經有許多國家的口腔學院對此套系統表達高度興趣，北醫口腔學院已邀集菲、馬、泰等七國口腔醫學院代表，來台舉辦 「第一屆東南亞臨床數位牙醫教學論壇」。

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  • 口腔醫學系學生示範操作數位式牙科臨床技術評估系統。（北醫大提供）

    口腔醫學系學生示範操作數位式牙科臨床技術評估系統。（北醫大提供）

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