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擲筊送六房媽宗教文創品 育教於樂

小神衣與娘傘，超級吸睛的宗教文創品。（斗六市公所提供）

2017-05-10  18:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽過爐安座斗六大北勢股紅壇，斗六市公所為傳承六房媽文化歷史典故與信仰內涵，特別設計20道問題及題庫，例如六房媽由那五股輪流奉祀？民眾可於5月11至13日到紅壇，只要答題過關，就能向六房媽擲筊求保佑小神衣或有媽祖加持的娘傘。

斗六市長謝淑亞表示，為了讓民眾更認為六房媽的文化典故，公所特別設計了20道問題及題庫，包括「六房媽正駕一尊，請問六房媽附駕共幾尊？」「六房媽過爐一般會選在每年的農曆幾月？」「六房媽在清順治甲午年來台，大約是在西元幾年？」，藉由問題讓民眾能更認識六房媽。

謝淑亞說，公所將於11、12日（四、五）晚上18:30起、13日（六）下午16:30~19:00，晚會19~21時在將在紅壇辦理答題通關，過關後可向六房媽擲筊求保佑小神衣或有媽祖加持的娘傘（三聖杯）。

小神衣有三種顏色！每天都各有不同意義，11日橘紅色代表大北勢股、12日黃色代表六房媽本會、13日桃紅色代表活動視覺色，只要獲得一杯聖杯就可把小神衣帶回家，三聖杯則可帶回六房媽娘傘，想要蒐集整套小神衣要天天來參加。

小神衣一天限量300個、六房媽娘傘一天20個。

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  • 斗六市長謝淑亞準備三件小神衣與一件娘傘，要送給六房媽信眾。（記者詹士弘攝）

    斗六市長謝淑亞準備三件小神衣與一件娘傘，要送給六房媽信眾。（記者詹士弘攝）

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