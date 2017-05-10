世大運8月登場 新竹縣支援4項賽事

2017-05-10 20:09

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北世界大學運動會8月登場，50多個國家領隊團長昨由台北市政府體育局副局長劉寧添帶領，參訪新竹縣支援4項賽事的體育場、館；縣長邱鏡淳表示，場地設施完全符合國際規格，歡迎屆時共襄盛舉。

領隊團長等一行人今天下午抵達新竹縣體育館，鳳岡國中表演夜光舞龍迎賓。聽取工程單位英文簡報之後，邱鏡淳贈送縣鳥「五色鳥」布偶、山海湖旅遊手冊等禮品給與會者，表達歡迎之意。稍後並參觀選手休息室、游泳館等。

荷蘭教練團長STELZL Meiaie說，感覺體育場館美侖美奐，雖仍有極小部份尚未完成，但相信結果將令人滿意。

邱鏡淳表示，體育館（柔道、武術）、游泳館（水球）的修繕工程，已於4月中旬驗收完成：第二運動場（足球）的整修工程，整進度超前、約96%，預計5月底完工。

劉寧添說，目前報名世大運的參賽國家150多個，預期將是一次熱鬧的賽事盛會。