| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

世大運團體賽明排程 加國「愛熱鬧」想跟台灣對決

2017-05-10  20:53

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運共計22項賽項，其中，團體賽項已截止報名；48國代表團組「團長會議」昨抵台視察場館等準備工作，明日則針對團體賽對決組合進行抽籤。針對抽籤結果，代表團各有期待。德國代表盼避免第一輪與美國對決；加拿大代表則態度開放，也期待與台灣對打，屆時場內觀眾必定多、氣氛熱鬧；巴基斯坦則要求抽籤過程「公平」即可。

台北世大運8月19日登場，個人賽項及團體賽項，總計22項賽項。其中，個人賽項尚受理報名，7月截止；團體賽項（足球、籃球、水球、排球、棒球）則於4月底截止報名。

由48國代表團組「團長會議」昨日抵台，並將停留至本月12日，期間會視察各項準備工作。今日世大運執委會安排代表團參訪選手村及場館；明日則會針對團體賽對決組合，進行抽籤、排定賽程。

德國代表分享視察心得，認為場館品質「高標準」，看不到任何問題；另也了解賽會期間的醫療安排，對於台灣醫療有信心。現場媒體補充，這次台北世大運也準備「中醫」服務，有無意願嘗試？對此德國代表果斷回應「No」，因為他希望不要選手需要就醫的情況。

加拿大代表則認為和平國小籃球館、台北網球中心、台北田徑場令她驚艷，認為品質極佳。但擔心台灣氣候炎熱影響選手表現，特別是足球等戶外比賽。

睽違20年再度參加世大運的巴勒斯坦代表則說，不擔心清真飲食，並稱讚台灣食物美味。

對於明天團體賽對決抽籤結果，代表團也提前表態。德國代表說，籃球比賽於2年前曾輸給美國隊，希望避免第一輪就與美國等強進隊伍對決。加拿大代表態度開放，並樂意與美國或台灣對賽；因為若能與台灣對賽，屆時場內觀眾一定很多，氣氛將熱鬧。

巴基斯坦代表則說，只要抽籤過程「公平」即可，其他別無所求；另期待藉由這次賽會，增進台灣與巴基斯坦2國的情誼。

廣告
  • 48國代表團組「團長會議」昨抵台視察，今天則前往台北田徑場視察場館準備工作。（記者何世昌攝）

    48國代表團組「團長會議」昨抵台視察，今天則前往台北田徑場視察場館準備工作。（記者何世昌攝）

  • 「團長會議」明將針對團體賽對決組合進行抽籤。對於抽籤結果，加拿大代表Lia（左）期待與台灣對打，屆時場內觀眾必定多、氣氛熱鬧。（記者何世昌攝）

    「團長會議」明將針對團體賽對決組合進行抽籤。對於抽籤結果，加拿大代表Lia（左）期待與台灣對打，屆時場內觀眾必定多、氣氛熱鬧。（記者何世昌攝）

  • 台北田徑場外觀。（記者何世昌攝）

    台北田徑場外觀。（記者何世昌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 團長會議
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：世大運團體賽明排程 加國「愛熱鬧」想跟台灣對決


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.