世大運團體賽明排程 加國「愛熱鬧」想跟台灣對決

2017-05-10 20:53

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運共計22項賽項，其中，團體賽項已截止報名；48國代表團組「團長會議」昨抵台視察場館等準備工作，明日則針對團體賽對決組合進行抽籤。針對抽籤結果，代表團各有期待。德國代表盼避免第一輪與美國對決；加拿大代表則態度開放，也期待與台灣對打，屆時場內觀眾必定多、氣氛熱鬧；巴基斯坦則要求抽籤過程「公平」即可。

台北世大運8月19日登場，個人賽項及團體賽項，總計22項賽項。其中，個人賽項尚受理報名，7月截止；團體賽項（足球、籃球、水球、排球、棒球）則於4月底截止報名。

由48國代表團組「團長會議」昨日抵台，並將停留至本月12日，期間會視察各項準備工作。今日世大運執委會安排代表團參訪選手村及場館；明日則會針對團體賽對決組合，進行抽籤、排定賽程。

德國代表分享視察心得，認為場館品質「高標準」，看不到任何問題；另也了解賽會期間的醫療安排，對於台灣醫療有信心。現場媒體補充，這次台北世大運也準備「中醫」服務，有無意願嘗試？對此德國代表果斷回應「No」，因為他希望不要選手需要就醫的情況。

加拿大代表則認為和平國小籃球館、台北網球中心、台北田徑場令她驚艷，認為品質極佳。但擔心台灣氣候炎熱影響選手表現，特別是足球等戶外比賽。

睽違20年再度參加世大運的巴勒斯坦代表則說，不擔心清真飲食，並稱讚台灣食物美味。

對於明天團體賽對決抽籤結果，代表團也提前表態。德國代表說，籃球比賽於2年前曾輸給美國隊，希望避免第一輪就與美國等強進隊伍對決。加拿大代表態度開放，並樂意與美國或台灣對賽；因為若能與台灣對賽，屆時場內觀眾一定很多，氣氛將熱鬧。

巴基斯坦代表則說，只要抽籤過程「公平」即可，其他別無所求；另期待藉由這次賽會，增進台灣與巴基斯坦2國的情誼。