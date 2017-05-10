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留鄉拈花惹草10餘年 女青農不後悔
2017-05-10 18:49
陳麗芳已有10餘年種花經驗。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉女花農陳麗芳，11年前就開始種花，她最愛挑戰不一樣的花，去年種起黃色、粉色雞冠，在以紅色雞冠為主的花鄉產地顯得特別，今年天氣格外炎熱，耐曬的她依舊細心呵護花兒。
35歲的陳麗芳念書時學的是家政，由於從小家裡就種花，她常幫忙農事，花田如同她成長時的遊戲場，就在24歲那年，她正式投入花卉種植，而且獨當一面，擁有自己負責的花田。
陳麗芳說，她喜歡試種比較少人種的花，像在有花鄉之稱的故鄉鹽埔，多數人種紅色的雞冠花，她則選擇粉色、黃色的雞冠，去年價格不錯，拍賣價有1枝約12元的行情，但是今年粉色跌到5元、黃色7元。
「天氣太熱，花朵也產生色差！」，陳麗芳表示，以粉色來說，今年花色比較深，正常應是較為淡，遠看甚至有點像偏橘色的康乃馨，雖然如此，她沒有氣餒，雞冠從11月種到4月，半分地約可收1萬7千多枝，今年花期近尾聲，明年再繼續努力。
陳麗芳還挑戰雲南菊，約種1分多地，球形較少人種，目前拍賣價每枝平均約7、8元，還算不錯；她說，雖然農務辛苦，每天清晨約5點下田，展開1天的工作，但看到滿園的花朵綻放，送到切花市場賣給消費者，點綴居家生活，就會覺得一切付出都值得，留在家鄉當花農，至今不悔。
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