2G手機下月底說拜拜 近23萬用戶尚未轉移
2017-05-10 19:13
〔記者楊綿傑／台北報導〕行動電話仍使用2G的民眾注意，國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，2G業務將於今年6月30日屆期終止，目前卻仍有超過22萬用戶，將持續督導電信業者加強網路建置、提供多元資費方案及落實用戶通知與宣導等措施，並呼籲仍未移轉之2G用戶及政府機關儘速配合相關優惠措施移轉至4G業務；對於目前仍持2G手機之用戶建議儘速更換對應之手機。
關於2G行動業務終止事宜，NCC去年即已成立工作小組並持續密集召集業者提出對應方案並定期審視2G業者是否依「因應2G業務終止用戶權益保障行動方案」，經統計，2G用戶數迄今年5月5日止為22萬7085用戶，自去年10月起之下降率為51.9%。
NCC指出，希望達成「無衝擊」、「零爭議」、「平順移轉」，已責成電信業者持續加強辦理相關配套措施，在服務方面，強化3G/4G網路涵蓋範圍，優化整體網路服務品質，有效銜接2G業務終止；在費率方面，於4G業務內，持續提供相同或相近的資費方案，以吸引2G用戶移轉；對於使用者持續以各種方式如掛號信、門市提醒、電話外撥、語音宣告、行動簡訊及親訪客戶等宣達服務終止訊息；另外600多萬的保證金的部分，2G業者應成立專戶並通知用戶領取。
NCC提醒，第三代行動通信業務（3G）亦將於明年12月31日依法屆期終止，為避免再次移轉之不便，請2G用戶儘量選擇移轉至4G業務，享受電信業者優質之行動通信服務。若民眾有相關問題，中華電信洽0800-080-090、台灣大哥大洽0809-000-852、遠傳電信洽0800-058-885、家樂福電信洽02-5579-9999（需付費）。
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