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長輩幫大齡姪子徵婚 條件要求40歲以下國立老師…

2017-05-10  19:51

〔即時新聞／綜合報導〕一般街頭的電線桿上貼的都是各式各樣的廣告，但有眼尖的雲林民眾發現，在虎尾街頭的電線桿上竟被貼了大大的徵婚紅紙，上頭還寫著「虎尾男博士、徵40歲以下國立老師」，由於上頭沒有加註到對象的性別，讓看到的網友笑稱「男女不拘，有興趣的男人也可以上」。

有網友昨在「虎尾人（讚）出來」臉書社團PO出一張貼在電線桿上的徵婚啟事，上頭寫說現職為國立老師的虎尾男博士「有房有車」，要徵40歲以下的國立老師，引發網友議論，由於要求的條件不低，也有網友認為「一個門當戶對的思維…這個婆婆的飯碗一定不好捧」、「媽媽管很大」，甚至還有網友指出，「沒寫徵男徵女~也沒寫有沒結過婚~」、「讀到博士還要靠徵婚，應該也是怪怪的！」

《蘋果日報》報導指出，留下聯絡資訊的一名女士表示，這是幫她快50歲的一名姪子徵婚，這名姪子除了有穩定工作，也未與爸媽同住，就缺一個女主人，因此瞞著他徵婚，但絕對沒有高標準，只是希望大家幫忙介紹。

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  • 有民眾指出，在虎尾街頭的電線桿上被貼了大大的徵婚紅紙，上頭寫著「虎尾男博士、徵40歲以下國立老師」。（圖擷自虎尾人（讚）出來臉書）

    有民眾指出，在虎尾街頭的電線桿上被貼了大大的徵婚紅紙，上頭寫著「虎尾男博士、徵40歲以下國立老師」。（圖擷自虎尾人（讚）出來臉書）

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相關關鍵字： 博士 姪子 年齡 徵婚 徵婚信 徵婚啟事 老師
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