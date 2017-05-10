電梯未取得使照 羅東鎮圖仁愛館開館延期

2017-05-10 18:06

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮立圖書館仁愛館完成整修，原訂明天重新開館，卻爆出館區新設電梯尚未取得使用執照，開幕活動臨時喊卡；鎮公所說，基於安全考量，拿到電梯使用執照後擇日開館。

羅東鎮圖仁愛館原館區設備老舊，鎮公所爭取教育部補助款，斥資650萬元為2層樓老建築拉皮、增設電梯無障礙設施，並在館區周邊綠美化，今年2月完工，鎮公所原訂明天上午9點重新開館。

開館儀式安排舞獅隊踩街、幼兒表演、舞蹈、親子DIY、搬書接龍上架、揭幕式，鎮公所已寄發邀請函、發放傳單，邀請鄉親參加茶敘，呷炒米粉、喝魚丸湯，但所有節目都被迫喊停。

羅東鎮代何建東說，仁愛館新設電梯使用執照未核發，這個時間點開館並不恰當，應在取得執照後，相關程序完備，再來「入厝」，電梯攸關公共安全，必須依照法定程序檢驗，才不會落人口實。

羅東鎮公所主秘曾成陽回應，已透過電話告知邀請函收件人，仁愛館重新開館活動暫停，館區同步張貼告示，明天若有鄉親入館，會安排專人導覽，不過，電梯不開放搭乘，借書業務一併暫停。