吻仔魚香蔥披薩創意奪冠 體育國手何佩勳進軍拿坡里

2017-05-10 18:06

［記者洪美秀／新竹報導］曾是體育國手的何佩勳因喜歡料理，一頭栽進義大利料理世界，在主廚陳宥豪指導下，4月18日參加CAPUTO盃台灣區披薩大賽，獲得創意披薩冠軍，將台灣吻仔魚融入披薩料理，以美味的「吻仔魚香蔥披薩」一舉拿到冠軍，6月將代表台灣到義大利拿坡里參賽，期許透過披薩好味道，爭取世界披薩冠軍。

義大利最具指標性的披薩職人大賽CAPUTO披薩大賽，每年都有超過50組以上的隊伍參賽，台灣區在4月18日舉行比賽，結果來自新竹波諾義大利料理的何佩勳，以獨特的「吻仔魚香蔥披薩」拿到創意披薩冠軍，將代表台灣到義大利拿坡里參賽。

何佩勳所做的這款吻仔魚香蔥披薩，源自主廚陳宥豪屏東枋寮家鄉盛產的吻仔魚，除以新鮮蕃茄製成披薩醬，也將黑橄欖、蘑菇融入台灣的吻仔魚食材做搭配，並點綴宜蘭的三星蔥，提味出披薩的多層次口感，創意十足又不失風味的披薩口味，吸引評審的注意，一舉奪得創意披薩冠軍。

何佩勳原本是運動員，但因喜歡料理，改投入義大利料理研究，在陳宥豪指導下，開發出獨特的披薩口味，她十分有信心，這款有濃濃台灣味的「吻仔魚香蔥披薩」，也能抓得住義大利老饕的味蕾，期許將世界披薩冠軍帶回台灣新竹，成為台灣之光。