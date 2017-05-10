解編後變「孤兒」 大社村民盼一條安全回家路

2017-05-10 18:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉德文到大社部落的屏31線，3年前被解編後，養護責任落到經費不足的三地門鄉公所身上，隨著路況越來越糟，當地村民以「孤兒」形容回家的路，並積極爭取回編，今天縣府工務處前往會勘，現場50多名村民拉起布條，希望爭回平安回家的路。

大社村長侯虎雄說，目前大社村有61戶居民設籍，實際住在大社的約有10戶，每天往返禮納里部落與大社部落的居民約有30戶，假日期間更有高達100戶村民會回到大社村，且禮納里部落沒有墳墓，大社村民往生者都要回到大社村埋葬，道路使用率相當頻繁。

部落青年也表示，儘管現在有永久屋，但回到原來的地方是他們最大的目標，那是他們生長的地方，所以路一定要修好。

縣議員車牧勒薩以表示，屏31線德文到大社的道路解編後，原民會無法以特色道路計畫補助，公路總局的生活圈計畫也無法補助，在鄉公所無力負擔養護經費的情況下，這條路「爹不疼娘不愛」就像「孤兒」，嚴重影響居民進出部落的安全。

村民也表示，大社村是排灣族拉瓦爾群的發源地，是排灣族重要的文化根據地，需要被國家以珍貴文化場域來保護，也是未來原住民族文化及獵人生態旅遊最具發展潛力的部落，希望縣府重視予以回編。

屏東縣政府工務處表示，屏31線德文到大社部落路段，因未符合公路6級標準，拓寬改善困難，所以予以解編，工務處考量族人訴求，在會勘後建議地方能提出相關回編計畫，工務處也會依程序協助，評估該路段是否能夠回編。