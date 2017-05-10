中市104年家庭收支調查 6都排第3
2017-05-10 20:47
〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞動部公布105年勞工退休金新制概況，有網友認為台中市民薪水平均30,771元偏低。對此，台中市政府表示，台中市在104年家庭收支調查中，排名6都第3，且較103年進步，顯示收入水準持續成長。
中市勞工局長黃荷婷表示，台中市約有130萬工作人口，其中並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，恐無法窺見全貌。
而「家庭收支調查」包含家庭成員的各類型所得，例如薪資、財產、利息所得、租金、政府補助等，且不限行業別，像是從事自由業、農業、按件計酬執行業務所得者等，均納入計算，相較於僅利用勞退新制反應薪資收入，更能呈現各縣市居民實際收入情形。
根據主計總處104年家庭收支調查報告，6都家戶平均每人可支配年所得由高至低分別為台北426,633元、高雄319,904元、台中311,948元、桃園311,248元、新北305,575元、台南269,302元，台中為6都第3。
與103年相較，在6都中進步1名，顯示收入水準持續成長，與根據勞退新制提繳的比較結果有相當大的差異。
經發局長呂曜志指出，產業結構多元的城市，大企業與中小企業分布相對平均，若單純計算平均薪資數據，一般排名都不會太前面，以美國幾個城市為例，波士頓，紐約，洛杉磯的平均起薪在全美分別排行第8、9、12，雖非名列前茅，但卻都是美國的經濟重鎮，就業機會其實豐富。
呂曜志也表示，台中市中小企業匯聚，產業結構相對多元，就業機會也豐富，另轄內包含大立光、捷安特、台積電、上銀等多個指標大廠，其開出的薪資也都相當具吸引力。
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