南夏農村趣 南市推農村體驗遊程

南市農村自然生態、人文歷史豐富，農業局5月起結合多個社區推出賞蓮等體驗遊程，「南夏農村趣」引領民眾深度感受農村采風。（白河區公所提供）

2017-05-10 17:50

［記者王涵平／台南報導］南市農村自然生態、人文歷史豐富，農業局5月起結合多個社區推出賞蓮等體驗遊程，「南夏農村趣」引領民眾深度感受農村采風。

南市農業局表示，5月中旬起推出2017蓮花季農村體驗行、橄欖花開.礁遊趣、農禪體驗露營活動、金獅文創DIY田園鮮蔬pizza體驗營等遊程，採預約、限額、付費方式，提升農遊品質，帶動農村發展。

蓮花季農村體驗行梯次包括5月13、14日兩日遊、5月28日與6月4、11、18日的1日遊，包括導覽、農事體驗及DIY活動，走訪白河北五里賞蓮等地，以及稻草文創、紅土鹹蛋體驗、烘烤比薩體驗、蓮花手工皂、咖啡、筍醬、酒釀龍眼麵包等各種DIY活動。生態體驗有南寮或李子園社區賞螢火蟲。詳情可上2017蓮花季農村體驗行粉絲專頁查詢。

橄欖花開．礁遊趣則是6至8月每週六、日，新化區礁坑社區三寶麻竹筍、橄欖、破布子（樹子），錫蘭橄欖開花期6至8月，是夏季小旅行的主要賣點。有麻竹筍、橄欖果核、橄欖氣泡水等DIY相關課程，體驗1日農夫，走訪礁坑社區人文歷史，詳情可查詢社區粉絲專頁「綠鑽石故鄉．礁坑社區」。

農禪體驗露營活動為5月28、29日，位於虎山社區的善知院，為台南唯一入選內政部Temple Stay in Taiwan的宗教禪院，詳情可電洽06-6831338。

金獅文創DIY˙田園鮮蔬pizza體驗營在西港區港東社區，深入了解「台灣第一香」、「西港金獅陣-獅母」宗教文化與傳統藝術，安排金獅頭鑰匙圈彩繪行程。親採社區種植無農藥、無添加的田園鮮蔬製作手工pizza，可電洽0921653356。