| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

未婚聯誼活動秒殺 中市議員憂心美事反成民怨

2017-05-10  17:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府往年由民政局舉辦未婚男女聯誼活動，去年改由各戶政事務所舉辦，市議員鄭功進、張芬郁今日表示，各區報名方式、年齡限制不一，美事反成民怨，應改由民政局E化報名；民政局長蔡世寅說，去年反應很好，將再放寬報名限制。

鄭功進表示，東區戶政所4月舉辦的未婚聯誼活動，採取現場報名，造成希望兒女早日成婚的父母，當天凌晨3點就開始排隊；大雅戶政所未婚聯誼的女生，卻可網路或傳真報名。難道東區市民就該受到不一樣的對待嗎？

他又舉例，9月中旬南區辦理「桃李河畔遇見愛」未婚聯誼活動，限制參加年齡為40歲到55歲，若配對成功，步入禮堂的新人恐難期待活動本身提高婚育率的本質，建議民政局針對熟齡民眾另行舉辦。

張芬郁也說，不該再有年齡限制，新任法國總統夫妻相差24歲就是個例子。喜歡與否是主觀感受，可參考現場配對方式，讓大家有更多選擇機會，或者可在報名以問卷調查個人取向，預先篩選條件，有助於提高現場媒合速度。

蔡世寅表示，去年7場未婚聯誼反應非常好，配對佳偶有84對，所以今年再增加1場，目前3場已有53對成功，未來將統一採現場、網路雙軌報名制。至於是否委由專業廠商舉辦、寬年齡限制都會再研議，方便市民找到好伴侶。

廣告
  • 未婚聯誼名額秒殺，議員鄭功進（左）、張芬郁（右）要求由民政局E化報名。（記者黃鐘山攝）

    未婚聯誼名額秒殺，議員鄭功進（左）、張芬郁（右）要求由民政局E化報名。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 未婚男女 未婚男女聯誼
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：未婚聯誼活動秒殺 中市議員憂心美事反成民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.