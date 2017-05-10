未婚聯誼活動秒殺 中市議員憂心美事反成民怨

2017-05-10 17:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府往年由民政局舉辦未婚男女聯誼活動，去年改由各戶政事務所舉辦，市議員鄭功進、張芬郁今日表示，各區報名方式、年齡限制不一，美事反成民怨，應改由民政局E化報名；民政局長蔡世寅說，去年反應很好，將再放寬報名限制。

鄭功進表示，東區戶政所4月舉辦的未婚聯誼活動，採取現場報名，造成希望兒女早日成婚的父母，當天凌晨3點就開始排隊；大雅戶政所未婚聯誼的女生，卻可網路或傳真報名。難道東區市民就該受到不一樣的對待嗎？

他又舉例，9月中旬南區辦理「桃李河畔遇見愛」未婚聯誼活動，限制參加年齡為40歲到55歲，若配對成功，步入禮堂的新人恐難期待活動本身提高婚育率的本質，建議民政局針對熟齡民眾另行舉辦。

張芬郁也說，不該再有年齡限制，新任法國總統夫妻相差24歲就是個例子。喜歡與否是主觀感受，可參考現場配對方式，讓大家有更多選擇機會，或者可在報名以問卷調查個人取向，預先篩選條件，有助於提高現場媒合速度。

蔡世寅表示，去年7場未婚聯誼反應非常好，配對佳偶有84對，所以今年再增加1場，目前3場已有53對成功，未來將統一採現場、網路雙軌報名制。至於是否委由專業廠商舉辦、寬年齡限制都會再研議，方便市民找到好伴侶。