屏市公園兒童器材常毀壞 議員建議全市總體檢
2017-05-10 17:39
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市有不少社區公園的兒童遊戲設施損壞，造成兒童遊戲時容易受傷，縣議員李世斌今天勘查武愛公園設施，發現破損嚴重，建議全市進行總體檢，以免造成兒童受害。
屏東市社區公園因為與民眾居住地區相鄰，設置了不少兒童遊戲設施，但因材資多數為塑鋼等材資，經過多年的風吹日曬後容易產生龜裂或破毀的情形，易讓遊戲的小朋友夾傷或割傷，市公所養護課雖然每隔數個月就會進行檢測，但仍無法確保所有的兒裡遊戲設施安全無虞，今天縣議員李世斌接獲民眾陳情指出武愛公園的兒重溜滑梯有破裂的情形，小朋友如果在此遊玩可能夾手或受傷，前往現場勘查時發現溜滑梯已過了保固年限，破裂的部分是新的裂痕，目前已派人將溜滑梯用警戒線封起來，禁止再讓小孩進入遊玩。
市公所養護課指出，兒童遊戲設施保固期大約2年，大部分的公園兒童遊樂設施都已超過保固期，近來有些設施老舊破損，市公所只要發現就會盡量修理，但有些則是沒有檢測卻突然壞掉，只能靠民眾通報反映給市公所來修復。
養護課說，兒童遊戲設施的材質為塑鋼，使用較久後會氧化破裂，當初設立時也對於這種材質有意見，但考量到不鏽鋼價格貴又容易燙傷人，所以仍以最低標來選購設施及器材，對於武愛街的溜滑梯破損，將請廠商評估修復的情況。
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