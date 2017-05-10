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新北查核維格餅家 命工廠暫停出貨

新北市衛生局今天至維格餅家五股廠區查核，現場未發現疑似問題產品。（圖由衛生局提供）

2017-05-10  17:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕知名「維格餅家股份有限公司」爆發涉嫌竄改即期品標示，當作新品販售，新北市政府今天前往五股廠區稽查，命工廠部門暫停出貨，須提送檢討改善報告書，經衛生局審核通過，才能再上架販售，市府並要求公司提出消費者退換貨機制。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，至現場查核未發現任何疑似問題產品，正追查相關數量與流向，維格餅家公司未遵行產品回收報廢作業流程，涉嫌違反食品安全衛生管理法第8條第1項，已命工廠部門暫停出貨，業者須完成產品標示管理後，並提送檢討改善報告書，通過衛生局審核，才能重新上架販賣。

劉君豪說，檢討改善報告須說明回收機制如何控管，標示管理流程等事項，因維格總公司在台北市，相關罰則移交台北市衛生局處置，五股區工廠目前暫停出貨，但門市可持續販售。

經協調，維格公司承諾，若消費者購買到外包裝標示為「EXP（西元201X0101）」的產品，可憑發票、購買憑證或外盒至全省門市，以5倍價格進行退費或換貨；另針對「墨條酥」、「蛋黃酥」及「鳳黃酥」等3類產品，可無限期憑發票、購買憑證或持外盒至全省門市，予以2倍方式退費或退貨，若消費者仍對產品有疑慮，只要在106年1月1日起在全省門市購買的任何商品，皆可憑發票或持外盒辦理退換貨。

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