極重度身障也不放棄 馬晶瀅跑業務讓人折服
2017-05-10 18:26
〔記者蘇金鳳／台中報導〕「只要給機會，表現不會比一般人差！」患有極重度肢體障礙人員馬晶瀅，成為保險險經紀人公司中一區首位錄取的極重度肢體障礙人員，並藉中市勞工局的職場人力協助，成為一個相當優秀的業務人員。
馬晶瀅罹患的是基因遺傳性罕見疾病，隨著年齡增長，肌肉會逐漸萎縮，以致造成行動困難，但她不放棄自己，前往威盛保險經紀人公司參加面試，處經理鄭淑美說，乍見坐著輪椅，連抬手都困難的馬晶瀅上門面試，確實有點疑慮，透過交談，馬晶瀅樂觀自信的態度讓人折服，決定錄用她。
馬晶瀅考取了3張證照，她表示，做個保險經紀人，跑業務難不倒她，因為台中大眾運輸很便利，她坐著輪椅搭公車一樣可以趴趴走，讓她最頭痛的是，保單填寫的文書工作，因為雙手力量不足，無論打字或使用手機或話筒通訊都很吃力。
因此她向勞工局申請，藉由職務再設計服務，提供她職場人力協助，就像多了一位助理，可以協助處理文書及客戶業務建檔等雜務，讓她有更多時間及精力全心服務客戶。另外又提供免持聽筒耳機，也讓她克服手持話筒的不便。
20幾歲發病，現年53歲的馬晶瀅隨著時日肢體力量逐漸消逝，但從不氣餒，座右銘是「做什麼像什麼」。
她雖無法盡情陪伴兒子四處遊歷，便藉由圖書引領兒子探索海闊天空。
馬晶瀅說，儘管行動不便，對於唯一兒子，她加倍付出愛與用心教育，兒子優秀又爭氣，3年前保送台大化學系，她克盡母職，希望有一天能榮膺模範母親，見證她能扮好每一個角色，無愧此生。
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