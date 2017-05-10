人妻結拜十二金釵 有事姊妹助陣相挺

2017-05-10 18:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄有一群人妻因緣際會相識，經常彼此分享日常生活、成長故事，進而結拜為十二金釵，彼此以姊妹相稱，情同手足，一旦碰到生命難關，就有12個娘家可當靠山。

這群人妻分別來自全台各地和澎湖，因為婚姻和工作關係，在高雄結下不解之緣，有人原來是上班族，為了專心照顧家庭，辭去工作回家當家庭主婦；也有人叱吒商場，在企業體擔任高階主管，扮演「教母」的角色，另有退休老師、老闆娘和醫生娘。

不管家庭、事業有多忙，十二金釵每個月固定聚會一次，平時則透過LINE群組互通聲息，或到姊妹淘開設的餐廳閒話家常，姊妹中如有人需幫忙，只要交代八妹吳佳津聯絡，所有姊妹必定排除萬難到場助陣。

二姊吳良種表示，姊妹中四姊顏蓵、六姊熊薇玲是智多星，兩人經常提供各種建議方案，協助姊妹解決疑難雜症，十一妹陳梅岑說，她覺得自己最幸運，因為家族中有10個兄弟姊妹，結拜姊妹群她上有10個姊姊、下有么妹，「集三千寵愛於一身」。

九妹洪千琇表示，她是家中獨生女，成長過程沒有兄弟姊妹，很珍惜這份結拜姊妹情誼，12個姊妹有12種個性，可相互學習、彌補，「萬一跟老公吵架，就有12個娘家當靠山！」

小妹林青玉說，她和大姊年齡相差20多歲，認識眾姊妹1年才加入十二金釵行列，當姊妹們在電話中告訴她：「妳就是我們失散多年的小妹，我們要把妳撿回來！」不禁感動落淚，格外珍惜這份姊妹情。