新竹西大捐血室重新開幕 消防役男捐血傳愛
2017-05-10 20:30
［記者洪美秀／新竹報導］原新竹中正棒球場旁的西大捐血室，因棒球場將進行重建，西大捐血室即日起搬到新竹市文雅街6號，今天重新開幕，位在對面的消防局替代役男小鮮肉也有30多人挽袖捐熱血，新捐血室不僅捐血環境更好，還可喝杯咖啡恢復體力。
台灣血液基金會執行長魏昇堂與新竹市衛生局副局長楊清媚、消防局長李世恭和國際獅子會300G1區總監許敏益與消防弟兄今天一起剪綵見證西大捐血室重新開幕。
搬遷新址後的捐血室，全血採血區由3床增加到4床、分離術採血區由2床增為4床，不僅增加採血效益和減少民眾等候時間，也將等候區和休息區分開，提供捐血人捐血後休息環境，可輕鬆享用點心、喝杯現煮咖啡。
新竹捐血中心表示，因應搬遷到新地點，即日起連續4週舉辦抽獎活動，只要完成捐血的民眾，就可獲抽中「12生肖血寶公仔一組」或福袋的機會，每週會準備1組提供摸彩，活動到5月31日。
響應捐熱血活動，消防局長李世恭也帶領30多名消防替代役男挽袖捐血，這群役男小鮮肉個個身體強健，大多捐全血，有部分役男過去已有捐血習慣，直說未來捐血更方便了。
新竹捐血中心表示，西大捐血室座落在新竹市消防局正對面，每週一到週日上午9點到下午5點提供服務、全年無休，鼓勵大家捐血傳愛。
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