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石門水庫中庄調整池 進行有水試運轉

中庄調整池進行有水試運轉。（圖由北區水資源提供）

2017-05-10  17:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕石門水庫下游的中庄調整池今天進行有水試運轉，北區水資源局長江明郎說，第1天蓄水約35萬立方公尺，未來每天會讓水位上升1公尺，預計1個月後會達到滿水位、蓄水500萬立方公尺，將可滿足板新與北桃園地區6.2天的用水。

位於石門水庫下游、大漢溪旁的中庄調整池，民國101年10月動工，今年3月底完成主體工程後，4月間通過「經濟部水庫安全評估小組」審查後，已可蓄水。

將可蓄水500萬立方公尺

江明郎說，中庄調整池是利用大漢溪廢河道作為調整池蓄水空間，就地取材作為填方材料，創造蓄水總量約500萬立方公尺的空間，而周邊移植樹木進行綠美化，將能作為桃園市民休閒遊憩的好去處。

中庄調整池今天進行有水試運轉，第1天蓄水35萬立方公尺，未來每天將增加1公尺水位，估計1個月後就能達到滿水位、蓄水500萬立方公尺，一旦遇上颱風、石門水庫排砂，供應每天需要80萬立方公尺用水的板新與北桃園地區，至少可撐6.2天。

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  • 中庄調整池進行有水試運轉。（圖由北區水資源提供）

    中庄調整池進行有水試運轉。（圖由北區水資源提供）

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