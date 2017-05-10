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失溫急救登山包、透氣抗悶工地帽 北科大設計力強

2017-05-10  17:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕登山、冰雪活動最怕失溫危及性命，台北科技大學工業設計系4年級生施保丞、黃煜軒，設計「HYPERPACK失溫急救登山背包」，能可以預防與處置失溫的穿戴設備，以軟板電池作為加熱復溫的用電來源，萬一使用者面臨輕度或中度失溫的情況，登山包可分別為四肢末梢與大動脈核心部位主動提供熱源，促進復溫！

施保丞、黃煜軒表示，這件作品的發想是在寒冷的冬天，再加上看到電影「聖母峰」和其他登山失溫的新聞事件，啟發了他們想為「登山者遭遇失溫危機時，提供有效的幫助」而衍生了設計靈感，盼能讓登山者攀登高山時，多點安全感。

另外，北科大工設系4年級生李昊哲是門窗木工的國手，常接觸工人，卻發現工地安全帽重又不散熱，有人寧願冒著生命危險不戴，因此新設計「IMPACT SAFETY HELMET 工地安全帽」，採用複合塑膠帽殼，結合特殊的「D3O」緩撞泡棉，他說，D3O是英國開發的智慧分子抗衝擊材料，遇高速衝擊或擠壓時，會變得堅硬來抵銷外力，但卻有很好的透氣性，可洩水、彎曲等，用在工地帽上，可增加舒適度。

北科大表示，今年新一代設計展即將開始，校內有不少學生設計傑出，共有20件作品入圍22個獎項，北科大校長黎文龍認為，設計是校內強項，如德國iF獎今年在師生努力下就拿下全球第3、全台第1的佳績。

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  • 台北科技大學工業設計系學生施保丞、黃煜軒設計「HYPERPACK失溫急救登山背包」，將預防失溫的穿戴設備整合在登山包上，當使用者面臨失溫狀態，會提供熱源給四肢末梢與大動脈來救命。（北科大提供）

    台北科技大學工業設計系學生施保丞、黃煜軒設計「HYPERPACK失溫急救登山背包」，將預防失溫的穿戴設備整合在登山包上，當使用者面臨失溫狀態，會提供熱源給四肢末梢與大動脈來救命。（北科大提供）

  • 木工國手李昊哲設計的「工地安全帽」採用高係數智慧抗衝擊材料，兼顧耐撞、透氣，讓使用者在炎炎夏日的悶熱工地中，有完善舒適的防護。（北科大提供）

    木工國手李昊哲設計的「工地安全帽」採用高係數智慧抗衝擊材料，兼顧耐撞、透氣，讓使用者在炎炎夏日的悶熱工地中，有完善舒適的防護。（北科大提供）

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