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感化少年學舒壓 母親節前幫媽按摩感恩

母親節前，小南細心地為媽媽按摩感謝她，媽媽則親吻兒子的臉頰，擁抱鼓勵他，母子情深不言而喻。（記者廖雪茹攝）

2017-05-10  20:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與法務部矯正署誠正中學合作，辦理「養生保健足體舒壓師專班」，選在母親節前夕的懇親會上舉辦成果發表會，感化少年們發揮所學，溫柔地為母親和家人按摩，感恩媽媽。

成果發表會上，28名感化少年齊聲高喊「請讓我為您服務！」並以90度彎腰姿勢，向遠道而來的親友們行鞠躬禮；其中，現年18歲的小南（化名）是新移民之子，父親中風過世後，與越南籍的母親相依為命，就讀高一時因為誤交損友染上毒癮，在朋友家中吸毒被警察當場抓到，被判感化教育而進入誠正中學。

小南細心地為媽媽按摩肩頸，貼心詢問哪邊需要加強？結束按摩後，媽媽親吻兒子的臉頰，並擁抱小南以示鼓勵，母子情深不言而喻。小南說，再一個月就要畢業了，他準備白天找一份兼差，晚上作足體按摩，若生意好，未來想自己創業，不再讓媽媽為他擔心！

桃竹苗分署自辦訓練科長劉宏俊說，分署自99年開始，陸續與誠正中學、衛福部少年之家、桃園少年輔育院等矯正機構合作，開辦創意果雕及飲品調製、門市服務與管理、養生足體舒壓、複合式餐飲、機車修護暨彩繪塗裝、旅館從業人員實務培訓等各類職訓課程，至今已輔導近280名高關懷少年提升技能。

誠正中學校長顏弘洺說，希望鼓勵學生多元學習，找到自己的興趣，培養一技之長，未來能發揮所學，在社會上穩定生活。

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  • 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與法務部矯正署誠正中學合辦「養生保健足體舒壓師專班」，母親節前的懇親會，感化少年們發揮所學，溫柔地為母親和家人按摩。（記者廖雪茹攝）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與法務部矯正署誠正中學合辦「養生保健足體舒壓師專班」，母親節前的懇親會，感化少年們發揮所學，溫柔地為母親和家人按摩。（記者廖雪茹攝）

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標題：感化少年學舒壓 母親節前幫媽按摩感恩


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