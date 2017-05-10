4一日遊業者疑非法經營 觀光局：已解散不得接案

2017-05-10 17:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕消基會今天踢爆，北部有4家一日遊旅行業者非法經營旅行社業務，其中3家未依規定投保旅遊責任險，7成業者提供的遊覽車未經車身翻滾測試，甚至5成遊覽車公司安全評鑑為丙、丁等。觀光局表示，蝶戀花事故發生後，即全面盤點國內業者旅遊行程，同時配合公路總局各監理站所進行路檢，包括雙北新埔、江子翠、萬華、民權國中和三重等稽查點，同時呼籲一日遊業者要落實簽訂契約及投保旅遊責任險等責任，切勿貪圖方便。

觀光局表示，為加強稽查違規及取締不法，已與公路總局聯合稽查平台合作，自5月起會同各監理所、站，安排到主要景點、風景區或旅客集合地進行聯合稽查作業，包括台北捷運新埔、江子翠站、萬華、民權國中等處，均已列入雙北地區聯合稽查地點；另如接獲檢舉案，則專案派員稽查或取締，每月出勤30場次以上，如查獲有業者違規或非法經營旅行業務，將由觀光局及公路總局就主管行業，分別依觀光及公路法規裁罰。

消基會此次也揭露4家業者非法經營旅行社業務，包含航空母艦─康盛旅行社、趣玩樂─友松國際旅行社、鴻達旅遊、台灣走透透之旅。

觀光局表示，鴻達旅遊與台灣走透透之旅經查皆無申請旅行社牌照，其中台灣走透透之旅曾在103年違規被處以30萬元罰緩，現行條例已將罰緩改為10到50萬，未來觀光局會持續稽查不法業者並持續開罰；至於航空母艦─康盛旅行社，則是在今年3月從乙種旅行社變更為甲種，恰好是消基會調查的時間點，觀光局認為，可能是該旅行社尚未更新廣告資料，才被認定為非法經營，會再進一步了解；趣玩樂─友松國際旅行社則是比較「詭異」，該業者今年3月就已經桃園市政府核准解散登記，依規定，解散後即使有未完行程也不得再繼續，觀光局擔心該業者是否仍非法經營。

觀光局說，招攬接待旅客並安排旅遊食宿及交通，是旅行業的業務範圍，非旅行業不得經營，如經查違規屬實，即依發展觀光條例第55條第4項裁處10到50萬元罰鍰，並勒令歇業。

觀光局表示，國內一日遊多為臨時行程，業者通常為圖方便就未跟消費者簽訂契約，沒提供一日審閱期、開立代收轉附收據，也未充分揭露產品資訊及投保旅遊責任險，而消費者也會覺得1天就回來了，沒有多問，因此衍生安全疑慮和消費糾紛，觀光局除持續呼籲業者要落實上述事項，否則可依發展觀光條例第55條第3項裁處1萬元以上、5萬元下罰鍰，同時提醒消費者一分錢一分貨，行前一定要了解自身權益。