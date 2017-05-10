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睽違2年 台北迎城隍回來了

台北迎城隍系列活動，將於5月13日起，一連持續至7月。（記者黃建豪攝）

2017-05-10  16:55

〔記者黃建豪／台北報導〕霞海城隍來出巡！ 睽違2年的台北迎城隍今年5月中旬起，將再次重現大稻埕，民眾看熱鬧也可看門道，今年透過展覽、市集、演出、講座，將讓民眾用輕鬆的方式了解迎城隍文化，預期從5月13日起至7月2日，串聯大稻埕在地店家幫城隍爺過生日，透過服裝、油畫、攝影、故事記錄下不同角度的迎城隍。

台北迎城隍是大稻埕自清朝以來盛事，範圍涵蓋大龍峒及大稻埕兩個同安人聚落，城隍爺為陰間司法神，肩負綏靖地方邪煞的職能，因此在農曆5月11日晚上，會指派八將及七爺八爺代替城隍老爺暗訪夜巡，分成南北兩個路線，當日傍晚從城隍廟出發，走遍大稻埕及大龍峒，到了農曆5月13正日遶境，於大龍峒保安宮集合後，再走往台北霞海城隍廟。

雖是每年盛事，但前兩年霞海城隍廟因修廟經費不足，故停辦兩年遶境活動，今年復出後，將從本週六5月13日起擴大舉辦遶境活動，並在大稻埕迪化街週邊舉行展覽活動。

今天下午舉辦記者會，由八將首先亮相替暗訪夜巡做預演，現場氣勢十足。霞海城隍廟表示，今年迎城隍分為展演市集及祭典法會兩部份，展演活動「我的城隍記事」，配合周邊店家展示新舊融合意象，之後還有茶服秀、琴韻大稻埕爵士表演、舒喜市集等文化活動；祭典法會，則有放軍安五營、城隍壽宴、梁皇祝壽法會、收軍犒賞及重頭戲農曆5月13日的迎城隍（國曆6月7日）。

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