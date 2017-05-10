| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

中市大安區成立觀光發展促進會 催生沙雕美術館

2017-05-10  17:02

〔記者張軒哲／台中報導〕大安沙雕音樂祭已成中市大安區夏日盛事，市議員吳敏濟盼能催生大安沙雕美術館，用沙雕帶動漁村觀光。今日舉行大安沙雕美術館可行性預評，選在原大安濱海樂園北園一處基地，同時邀集大安區里長及社區發展協會理事長，於會中成立大安區觀光發展促進會，由前鄉長蘇永珍擔任會長，全力催生沙雕美術館。

台中市風景區管理所委託專業機構，針對沙雕美術館進行可行性預估報告，吸引多名里長與地方人士與會。吳敏濟指出，沙雕美術館的地址選在原大安濱海樂園北園閒置的空地上，根據促參法鼓勵民間參與開發，可行性極高。未來可以結合媽祖文化園區，以及高美濕地，豐富台中市濱海觀光旅遊資源。

蘇永珍說，大安人口嚴重外流，PTT鄉民公認大安是台中市最邊陲區域，很多在外地的大安遊子都說自己是住在大甲旁邊，希望大安區觀光發展促進會能帶動大安觀光發展，讓人口不再外流。

吳敏濟表示，去年提案通過成立大安沙雕美術館，深知提案獲得通過，並不代表就能夠實現，因此於發表會後成立大安區觀光發展促進會，第一項工作就是催生大安沙雕美術館，藉由發展觀光促進經濟蓬勃發展。

廣告
  • 為刺激地方商機、人口不再外流，大安區觀光發展促進會成立。（記者張軒哲攝）

    為刺激地方商機、人口不再外流，大安區觀光發展促進會成立。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大安濱海樂園 媽祖文化園區 沙雕美術館 高美濕地
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：中市大安區成立觀光發展促進會 催生沙雕美術館


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.