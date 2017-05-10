中市大安區成立觀光發展促進會 催生沙雕美術館

2017-05-10 17:02

〔記者張軒哲／台中報導〕大安沙雕音樂祭已成中市大安區夏日盛事，市議員吳敏濟盼能催生大安沙雕美術館，用沙雕帶動漁村觀光。今日舉行大安沙雕美術館可行性預評，選在原大安濱海樂園北園一處基地，同時邀集大安區里長及社區發展協會理事長，於會中成立大安區觀光發展促進會，由前鄉長蘇永珍擔任會長，全力催生沙雕美術館。

台中市風景區管理所委託專業機構，針對沙雕美術館進行可行性預估報告，吸引多名里長與地方人士與會。吳敏濟指出，沙雕美術館的地址選在原大安濱海樂園北園閒置的空地上，根據促參法鼓勵民間參與開發，可行性極高。未來可以結合媽祖文化園區，以及高美濕地，豐富台中市濱海觀光旅遊資源。

蘇永珍說，大安人口嚴重外流，PTT鄉民公認大安是台中市最邊陲區域，很多在外地的大安遊子都說自己是住在大甲旁邊，希望大安區觀光發展促進會能帶動大安觀光發展，讓人口不再外流。

吳敏濟表示，去年提案通過成立大安沙雕美術館，深知提案獲得通過，並不代表就能夠實現，因此於發表會後成立大安區觀光發展促進會，第一項工作就是催生大安沙雕美術館，藉由發展觀光促進經濟蓬勃發展。