海巡游泳競技 假人拖帶及浮標帶人接力展訓練成果

2017-05-10 17:23

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署今天舉辦106年度上半年「海巡游泳及救生專業技能競賽」，台灣本島及外離島海巡單位齊聚，比賽項目除一般競賽外，特別在今年開幕賽舉行「假人拖帶及浮標帶人」接力賽，驗證各機關單位常年訓練成果。

海巡署指出，以往游泳救生競賽為每年一次，為凝聚同仁間之情感及激勵各項工作士氣，自今年起特將賽程調整為上下半年各一次，此次海巡游泳及救生專業技能競賽各選手均是由各單位選拔而來，選手總計有221位，角逐30項競賽獎牌。