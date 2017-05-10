網傳光復八德路口持續下陷 北市府這樣說...

有網路傳言光復、八德路口會繼續沉陷，台北市政府今天出面闢謠！（資料照，記者黃建豪攝）

2017-05-10 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕有網路傳言光復、八德路口會繼續沉陷，建議民眾別搭捷運，對此，台北市政府今天出面闢謠！

北市府今天表示，該傳言純屬謠言，並呼籲民眾別轉貼或散布不實訊息，以免觸法。

北市府說，台電日前施工造成八德、光復路口有漏水漏砂意外，造成道路沉陷，經相關單位搶救，目前已呈現穩定狀況。

北市府強調，台電輸工處依監測數據整體研判，數據已趨穩定，地面、建物沉陷情況已獲得控制，會持續監測測點變化。