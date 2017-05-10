汰除不適任老師要花6～10年 校長團體促修法

校長團體指出，校園內不適任教師因法規無處理期限，往往需花6到10年才能汰除狼師，呼籲修法。（圖由全校協提供）

2017-05-10 16:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕汰除一個不適任教師要折磨6到10年！近日補教老師陳星事件沸沸揚揚，進而衍生不適任教師爭議，校長團體與家長團體今天聯合聲明，指出光是學校內要汰除一個不適任教師，平均要花6到10年時間，呼籲修法避免校園成為不適任教師的庇護所。

該聲明指出，不適任教師是難處理的陳年問題，且容易陷入「師師相護」處境，看似有教師退場機制，但當決心要處理，走完所有程序由教育部核定不適任者停聘、解聘或不續聘，至少需要1年，甚至還要面臨後續教師申訴、再申訴、訴願、行政訴訟、民事訴訟等，校長、教評會委員都要繼續被折磨，過程預估要6到10年。

聲明指出，10年前行政院已通過教師法修正草案，把教評會的教師比例從一半降到五分之二，避免師師相護，雖教師工會等質疑不顧勞動權、淪整肅異己工具，但事實上，確認不適任教師成為家長與學童最大的恐懼，最後主張，審議不適任教師的教評會成員中，教師比例不得超過一半，還應加入教師實質考核機制。

全國校長協會理事長翁慶才舉例，性平等事件因為較受社會注目，處理快，但類似教師體罰、或其本身精神狀況影響，導致教學不正常，就很難處理，甚至學校也怕一旦將其列為不適任教師，就要面臨後續長年跑法院、寫答辯書等折磨，只好走介聘管道，每2年期限到就將他調走，淪教師皮球。