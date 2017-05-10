台中火車站 首創公路監理自助櫃檯
2017-05-10 16:57
台中火車站內的公路監理自助櫃檯正式啟用。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕忘了繳牌照稅、燃料費或交通罰款嗎？台中火車站首創設置公路監理自助櫃檯，今天正式揭牌啟用，方便民眾在候車時查詢監理業務，還能以信用卡、金融帳戶線上繳費。
台鐵台中運務段與台中區監理所跨機關合作，全國200多處火車站中，目前只有台中火車站設置公路監理自助櫃檯。台中區監理所所長李輝宏表示，公路監理自助櫃檯有如「行動監理站」，民眾只要輸入個人資料或利用自然人憑證，就可查詢交通違規紀錄、辦理駕照及行照地址異動或查詢車輛稅費繳納情形，也可透過信用卡、金融帳戶線上繳納稅費及交通罰款，未來希望擴充更多功能，帶給民眾使用上最大方便。
台鐵台中運務段段長蘇鎮霖則指出，台中火車站是中台灣唯一一個特等站，平日進出旅客近6萬人次，假日可達8萬人次以上，監理自助櫃檯進駐台中火車站後，將提供民眾更便捷的服務，減少往返監理機關的困擾。
台中區監理所已在國道3號清水休息站、台中市政府地方稅務局大屯分局等5處設置公路監理自助櫃檯，目前使用率最高的是清水休息站，平均每月達1200人次；另外，台中區監理所計畫再增加2處公路監理自助櫃檯，地點分別在豐原火車站、南投縣稅務局竹山分局。
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